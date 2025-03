Lopetegui torna a parlare: "Niente Milan? Nessun problema con me, era una guerra interna al club"

IKIMAGES/AFP via Getty Images

Tra l’obiettivo di un secondo trofeo stagionale (i rossoneri sono in semifinale di Coppa Italia e sfideranno l’Inter in un doppio confronto) e una rincorsa a un posto in una delle prossime competizione europee – il 4° posto occupato dalla Juventus di Motta dista 8 punti -,, mentre il gruppo di lavoro meneghino pianifica ciò che sarà il futuro (scelta del direttore sportivo e possibile futuro allenatore).

Intanto, dalla Spagna, intervistato da AS, c’è qualcuno che è tornato a parlare di un particolare momento estivo:, allontanato dalla guida del West Ham lo scorso gennaio,prima che un’importante fascia di tifo rossonero rifiutasse tale opzione e ci fosse un’inversione da parte della dirigenza che scelse di affidare la panchina a Paulo Fonseca.Intervistato da AS, come dicevamo,è tornare a parlare di quelle settimane in estate: “”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui