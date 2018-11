Lazio e Milan si sono divisi la posta in palio in quello che era stato dipinto da tutti come uno scontro Champions. Il presidente Lotito, ai microfoni "Un Giorno da Pecora" su Radio 1, si è soffermato sul mercato di Milinkovic: "Se lo vendo? Ha un contratto per cinque anni, lui è un grande giocatore. Nella vita poi mai dire mai nelle situazioni, ma l'idea della società non è certo quello di vendere dei giocatori. Se ieri il Milan ce lo ha chiesto? No, non lo ha fatto". Un commento sulla partita contro il Milan: "Non l'ho vissuta bene, avremmo meritato di vincere. Vicino a Salvini? Sì, perché siamo sportivi. Non ci siamo parlati né abbiamo fatti commenti sulla partita. Io nervoso? Ero nervoso perché partecipo emotivamente agli eventi, anche se rispettosamente e in maniera composta. Infatti non ho mica dato in escandescenza. I cambi di Inzaghi? Sono cose che riguardano casa nostra".