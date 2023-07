Anche chi non tifaè arrivato a chiederselo.La mia sensazione è cheper evitare di scontrarsi con il presidente. Il quale, in pieno delirio di onnipotenza, pretende di scegliere i calciatori prescindendo dalle indicazioni di Sarri (“lui mi chi dice il ruolo e i calciatori li prendo io”), trascurando il neo direttore sportivo Angelo, esperto navigatore di navi in balìa delle burrasche, e dimostrando, una volta di più se ce ne fosse bisogno, cheIl Napoli, seppure dopo trent’anni, ha conquistato lo scudetto, la Lazio di Simone Inzaghi fece incetta di Coppe Italia e Supercoppe.e, in fondo, accettato qualsiasi decisione. Al contrario, Sarri, pur non avendo ancora fatto volare gli stracci, non solo è stato poco accomodante, ma ha fatto capire che il suo carattere resta pessimo e il suo umore nerissimo. Conoscendo entrambi, pur non essendo tra i loro accoliti, mi permetto di consigliare ragionevolezza e realismo.conquistato l’anno scorso e della Champions che comincerà a settembre. E questa Lazio, senza Milinkovic Savic, e i rinforzi chiesti da Sarri, non è nemmeno da sesto posto.