Nuovo capitolo nella battaglia tra Claudio Lotito e la Figc, il terzo nella sola giornata di oggi. Prima la lettera di diffida del presidente della Lazio al n. 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina , a quello della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e a tutti i componenti del Consiglio Figc chiedendo l'immediato reintegro dell'organismo. Poi la dura risposta della Federcalcio, tramite una fonte qualificata: "Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata" . Ora è arrivata la controreplica del presidente biancoceleste.- Lotito ha infatti affidato la propria posizione a Mediaset, con una secca replica a chi, dalla Federcalcio, ha parlato di bugie: "". La prossima udienza sul caso Lotito (squalificato sette mesi in primo grado, diventati dodici in appello - con decadenza dal ruolo di consigliere federale - prima che il Collegio di Garanzia lo scorso 7 settembre rimandasse gli atti alla Corte d'Appello Figc per una nuova valutazione della sanzion) è fissata per il 19 ottobre.