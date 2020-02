Il gran rifiuto di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio avrebbe risposto seccamente no alle richieste dell'Atalanta di anticipare il match a venerdì 6 marzo, in modo da avere un giorno in più per preparare la sfida contro il Valencia di Champions League, traguardo storico per la Dea. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il "no di Lotito schiaffo al calcio".



LE MOTIVAZIONI DI LOTITO - L'accordo con la Lazio è saltato: ovviamente la società biancoceleste era liberissima di rifiutare. Un giorno in meno per preparare il match, e un giorno in meno per Acerbi: la Lazio sta provando a recuperare il difensore centrale proprio per la super sfida contro l'Atalanta, che potrebbe essere decisiva in ottica Scudetto.