Le indiscrezioni dei giorni scorsi ora trovano una conferma quasi ufficiale. Secondo quanto riferisce l'Ansa, che ha contattato telefonicamente il diretto interessato, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato nella giornata di ieri un'offerta formale per affiancare Ferrovie dello Stato nella cordata che guiderà Alitalia. Il patron biancoceleste non è l'unico soggetto in corsa per provare a risollevare le sorti della compagnia di bandiera, visto che in corsa ci sono anche Atlantia e Autostrada dei parchi.



Una vicenda destinata comunque, secondo le agenzie di stampa, a non chiudersi in tempi rapidi, visto che il Governo è intenzionato a optare per un nuovo rinvio della chiusura della trattativa, prevista per il 15 giugno.