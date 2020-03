Lotito ferma la Lazio. Dopo giorni di polemiche furiose, la ripresa degli allenamenti inizialmente prevista per oggi 23 marzo, è slittata prima a giovedì 26 e poi a data da destinarsi. Un passo indietro di Lotito, sottolineato anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Lotito frena, stop alla Lazio".



LOTITO FERMA LA LAZIO - La Lazio non scende in campo dal 29 febbraio e non si allena a Formello dal 7 marzo: settimane intere di stop che rischiano di compromettere del tutto lo stato di forma fisica dei calciatori di Inzaghi, e in generale di tutta la Serie A. Lotito aveva studiato con il direttore sanitario Pulcini una ripresa a gruppi che prevedesse 'un distanziamento sociale', ma niente, non sembra praticabile. Entro 48 ore novità importanti dovrebbero arrivare dalla Lega calcio.