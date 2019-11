Gli chiedevano i gol, ora è terzo nella classifica capocannoniere. Correa, come riporta il Messaggero, è stato re-inventato da Inzaghi in un ruolo più avanzato, e i frutti si vedono. Ha già superato il suo record personale di sempre, mai arrivato a quota 6 reti, tutte pesanti, 10 punti su 13 portati a casa grazie a loro. Lotito gongola: lo ha blindato: clausola da 80 milioni e rinnovo, dopo aver detto di no al Milan e ai loro 40 milioni.



CONTINUITA E NAZIONALE - Ora Correa dovrà convincere il ct Scaloni, che stavolta non lo ha convocato. Poco male, è volato a Parigi con la compagna, ma per convincere l'ex biancoceleste, ora in panchina dell'Argentina, bisognerà lavorare sodo. E continuare a segnare gol pesanti, in ottica Champions.