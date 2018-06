Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato una breve dichiarazione a Il Messaggero in cui ha commentato le numerosissime voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic.



Obiettivo di mercato di Juventus, Manchester United e Real Madrid, secondo Lotito non è in vendita: "Capisco tutto questo interesse perchè è bravo, ma nessuno di noi, io soprattutto, l’ha mai messo in vendita”.