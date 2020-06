Sono stati giorni complicati per Claudio Lotito: finito al centro di numerosi attacchi mediatici, ha rifiutato di rispondere ad un noto servizio de Le Iene sui presunti pagamenti in nero nei confronti di Mauro Zarate. Non ha replicato nel servizio, ma lo farà nelle sedi opportune.



LOTITO QUERELA IENE - Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lotito sta passando al contrattacco: sono già pronte le querele. Ha deciso di tenere un basso profilo, il n.1 biancoceleste: nessuna conferenza stampa, niente di niente. Ha deciso di passare direttamente per le vie legali: porterà in tribunale Mauro Zarate, l’intermediario Ruzzi e altri protagonisti della vicenda. I tifosi sono con lui, per le strade di Roma campeggiano molte scritte: "La Lazio non si tocca"