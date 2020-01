Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla a Sky Sport nel giorno dei 120 anni di storia dei biancocelesti: "Scudetto? Non voglio fare proclami e non sono abituato a farli. Siamo abituati a giocare partita dopo partita alla pari contro tutti, poi sarà il campo a parlare. Se la squadra manterrà questo profilo potrà dare grandi soddisfazioni ai tifosi".



LAZIO PIU' FORTE? - "Sicuramente è la più convinta, i giocatori sanno in quale club sono e possono decidere il proprio destino, cosa che in passato non avveniva a causa di situazioni economiche diverse".



SCELTA PIU' IMPORTANTE - "Qual è stata la scelta più importante tra Tare ds, Inzaghi allenatore e Immobile centravanti? I tre paragoni non si possono fare, sono state tre cose fondamentali. Tare non l'ho ingaggiato ma l'ho trasformato da calciatore a direttore sportivo. Vuole raggiungere obiettivi importanti e l'ha dimostrato. Per quel che riguarda Inzaghi il discorso è simile, era un giocatore della Lazio e oggi è un ragazzo molto competente. L'ingaggio è stato preventivato, conoscevo le sue qualità e adesso è cresciuto molto. Infine Immobile: quando lo abbiamo preso sapevamo quali erano le sue potenzialità. Oggi incarna i valori di semplicità e naturalezza che gli consentono di fare grandi cose".