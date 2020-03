In secondo luogo che sono le parole di un, ossessionato nel vedere i soliti complotti dovunque. Ma invece non è così e, banalmente, la realtà supera ancora la fantasia.Arturo, noto giornalista, già collaboratore de Il Giornale, già membro deldellaed esponente di punta del Sindacato dei giornalisti italiani, l’ha detto chiaramente:. Sì, perché non si tratta di un ultras della curva nord, del solito tifoso estremista. No, Diaconale è il portavoce della Lazio e nella sua articolata disamina, condita anche da riferimenti storici, ha stilato una serie di considerazioni di questo tipo: il campionato non va interrotto causa coronavirus proprio ora che laHa poi aggiunto che il Presidentevigilerà e non sarà certo “facile imbrogliarlo”, perché….Perchè questa possibile (scriveva prima del decreto legge di ieri sera) sospensione del campionato causa coronavirus (“al cui panico non si deve cedere”) “fa scattare l’antico timore, provocato dall’emergenza sanitaria che paralizza il Paese, che gli interessi dei grandi club possano scattare ai danni della società biancoceleste.”Attenzione: dietro l’emergenza coronavirus, chi si nasconde? Ma i poteri forti, naturalmente: i grandi club. D’altra parte, il Presidente, nell’ ultima concitata riunione di Lega, aveva alzato la voce, sostenendo la proposta che al Nord si giocasse a porte chiuse, mentre al Centro Sud con gli stadi aperti.Diaconale prosegue nella sua ardita disamina, ricordando come la Lazio nel 1915 , fosse stataa tavolino dello scudetto vinto sul campo.. A parte il fatto che la Lazio avrebbe ancora dovuto disputare la finale con la vincente del “girone nord”, il caso risulta ancora aperto perché l’assegnazione di quel campionato al Genoa risulta, appunto, sub iudice, quel che tocca è la sproporzione tra gli eventi.. Il Presidente “che non si fa imbrogliare”, ha dovuto tirare unoal suo fido collaboratore, dicendo che parlava a titolo personale. Ma Diaconale resta saldo al suo posto, vigilando affinché non si ripeta la prima guerra mondiale e che non si esageri col panico da coronavirus. A meno che la Lazio non vinca il campionato. Forse, a quel punto, non ci sarebbero più problemi.