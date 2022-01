Il Messaggero questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è pronto ad agire in prima persona per sbloccare il calciomercato biancoceleste.



"Purtroppo negli ultimi giorni sono stato impegnato - ha detto il patron - ma adesso scendo in campo io. I tifosi devono stare tranquilli perché faremo qualcosa sul mercato".