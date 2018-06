Avellino scatenato sul mercato. Il d.s. De Vito si è assicurato il centrocampista Valietti (Genoa) e il portiere Di Gregorio (Inter), riuscendo inoltre a blindare fino al 2021 l’attaccante 36enne Castaldo che aveva ricevuto una ricca proposta biennale dalla Casertana. Adesso in arrivo ci sono Besea e Citro dal Frosinone.



Allenatori: il Foggia, dopo il dietrofront di Oddo, ha scelto Gianluca Grassadonia, che nelle prossime ore risolverà il contatto che lo lega alla Pro Vercelli per firmare un biennale con i rossoneri. A Bari in pole position Mauro Zironelli, che aveva trovato un accordo con il Pordenone ma ora è pronto al salto in B (annuale con opzione).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Cremonese è vicina a Migliore (Genoa) e riprende Hoxha (Prato). Il Brescia prende Sabelli dal Bari, dove in cambio va Somma. Segre (Torino) piace al Venezia. Nuovo talento dalla Serie D per il Carpi: in attacco c’è Kacorri (Igea Virtus). Il Pescara segue Liotti (Siracusa). Varela fa la risoluzione con l’Ascoli che prende Lezzerini (Avellino). Perugia su Sartore (Matera) e Buschiazzo (Penarol).



La Salernitana prende Jallow (era al Cesena) via Lazio e Bochniewicz (Udinese, era al Gornik Zabrze). Ora Lotito punta Mastalli, che la Juve Stabia valuta 500mila euro (piace anche a Venezia e Parma), visto che al momento è saltata la trattativa con la Pro Vercelli per Castiglia e Altobelli. Bukata (Piast Gliwice) firma lunedì un triennale con il Benevento. Infine Raicevic (Bari) piace al Servette.