Lotta Champions, la cura derby lancia il Milan: staccate in quota Atalanta e le romane

GETTY

La cura derby funziona in casa Milan. Dopo il successo contro l'Inter sono arrivati altri tre punti e tante conferme sul piano del gioco. L'entusiasmo spinge ancora più in basso le quote per un posto tra le prime quattro: è scesa a 1,35 sula qualificazione alla prossima. Quasi scontati secondo i bookie gli altri tre posti: Inter offerta a 1,03, Juventus a 1,10 e Napoli a 1,17. Atalanta, Roma e Lazio, dunque, sono chiamate a sovvertire i pronostici. La Dea ha frenato con Como e Bologna ed è ferma a sette punti, con tanto di peggior difesa (12 gol subiti): un posto nella top-4 si gioca a 3. Si sale a 3,50 per la Roma, reduce da due vittorie di fila, ma creatura ancora da plasmare e definire, alle prese con diversi punti interrogativi. Infine, al doppio della quota, in lavagna a 7, la Lazio di Baroni, convincente nelle ultime uscite contro Dinamo Kiev e Torino.