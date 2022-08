Nessuno scivolone nella prima giornata di Serie A tra le candidate alle posizioni importanti. Se Inter, Juventus e Milan hanno come obbligo quello di giocarsi il titolo fino alla fine, dietro sono diverse le squadre che corrono per entrare almeno nelle prime quattro posizioni, in modo da disputare la prossima Champions League. Per i betting analyst è la Roma a essere in pole: i giallorossi, infatti, vedono un piazzamento tra le prime quattro a 1,75, seguite dal Napoli in quota a 2,25. Più lontane le altre: la qualificazione in Champions dell'Atalanta paga 4 volte la posta, mentre la Lazio si gioca a 4,50. Meno speranze per la Fiorentina, che rimane però in corsa e vede le prime quattro posizioni a 7,50.