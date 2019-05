Centottanta minuti da giocare, sette squadre in ballo. Salvezza o retrocessione, paradiso o inferno, gioia o delusione, è tempo di verdetti. I primi due sono già arrivati, con Frosinone e Chievo che salutano la A, c'è ancora incertezza sulla terza che sarà costretta a ripartire dalla B, alla luce del fatto che ci sono 177 mila combinazioni possibili. In questo momento andrebbe giù l'Empoli (35 punti), terzultimo, ma nessuna squadra può sentirsi sicura. I toscani non hanno un calendario semplice, con il Torino al Castellani e l'Inter, all'ultima giornata, a San Siro, con sei punti, però, sarebbero certi della salvezza (grazie anche a una serie di intrecci legati alle sfide delle altre squadre, agli scontri diretti e all'eventuale classifica avulsa).



ANCHE LA FIORENTINA... - Rischia molto il Genoa (36 punti), che ha vinto una sola volta nelle ultime 12, sabato contro il Cagliari (40 punti) non può permettersi di perdere ancora. Prandelli vuole evitare di giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti, contro la sua ex squadra, la Fiorentina (40 punti), che con Montella è entrata in un preoccupante vortice negativo. I viola sono usciti sconfitti nelle ultime quattro sfide di campionato, domenica contro il Parma (38 punti) hanno il primo match-point per raggiungere l'obiettivo minimo e mandare in archivio una stagione da incubo.



UDINESE TRANQUILLA? - La vittoria di Frosinone ha rilanciato le quotazioni dell'Udinese (37 punti), che conquistando i tre punti nel weekend contro la Spal senza reali obiettivi di classifica (il sogno dei ragazzi di Semplici è chiudere al decimo posto, per incassare i 6 milioni di premio della Lega) può fare un passo importante verso il traguardo, giocando all'ultima, contro il Cagliari, con due risultati su tre. E' in salute, con 9 punti nelle ultime 4, il Bologna (40 punti), il quale però ha un calendario complicato: Lazio a Roma, lunedì, e Napoli in casa, il prossimo 26 maggio. Le prime risposte potrebbero arrivare già nel weekend, con il Castellani campo principale. Con una sconfitta dell'Empoli, per chi lotta per la salvezza, sarebbe tutto più facile. ECCO SQUADRE E CALENDARIO DELLA LOTTA SALVEZZA



CAGLIARI (40 PUNTI): GENOA (t), UDINESE (c)

BOLOGNA (40 PUNTI): LAZIO (t), NAPOLI (c)

FIORENTINA (40 PUNTI): PARMA (t), GENOA (c)

PARMA (38 PUNTI): FIORENTINA (c), ROMA (t)

UDINESE (37 PUNTI): SPAL (c), CAGLIARI (t)

GENOA (36 PUNTI); CAGLIARI (c), FIORENTINA (t)

EMPOLI (35 PUNTI): TORINO (c), INTER (t)