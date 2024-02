Lotta salvezza, Liverani non convince: Salernitana in B per i bookie, crolla la quota Sassuolo

La Salernitana ha cambiato in panchina, ma i bookmaker non credono in Liverani per risollevare le sorti della squadra. La retrocessione dei campani si gioca tra 1,12 e 1,15, mentre una permanenza dei granata in Serie A paga 3,95 volte la posta. I più diretti rivali nella lotta salvezza sono Cagliari e Verona. I sardi, sconfitti negli ultimi quattro turni, si giocano a 1,68, mentre gli uomini di Baroni sono proposti a 1,70. Nonostante i quattro risultati utili consecutivi, l’Empoli non convince ancora del tutto i betting analyst: la retrocessione dei toscani è vista a 1,90, in salita rispetto alle scorse settimane con Nicola che sogna un’altra salvezza miracolosa. Il Sassuolo, un paio di settimane fa, vedeva la Serie B a 5, oggi la quota è scesa a 3,50 dopo il pareggio di Torino e l’ennesima prestazione poco convincete. A 3,50 anche l’Udinese, che secondo gli esperti non è ancora un protagonista in negativo della rincorsa alla salvezza.