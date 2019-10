Hirving Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media messicani dopo la vittoria del Napoli in casa del Salisburgo: "E' stata una vittoria importante. Bisognava portare a casa i tre punti e l'abbiamo fatto. E' un successo che pesa in questa fase, ora bisogna continuare a lavorare. Cerco di dare il massimo per la squadra ed apprezzo molto la fiducia che il mister mi sta dando. So che devo migliorare, ma siamo solo agli inizi: spero di crescere passo dopo passo lavorando sempre di più sul campo. Il calcio italiano è diverso da quello olandese, sto provando movimenti nuovi che mi sta dando il mister. Se mi manca il gol con il Napoli? Quello che conta è la vittoria di squadra. Per quanto mi riguarda credo che prima o poi arriverà, devo pensare solo a lavorare sul campo. Il Salisburgo è un'ottima squadra formata da calciatori eccellenti. Vogliamo batterli anche in casa nostra per avere la qualificazione, non sarà una partita facile e lo si è visto anche stasera".