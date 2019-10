Napoli-Atalanta, per 58', è stato un ulteriore banco di prova per il messicano Hirving Lozano. Arrivato nella sessione di mercato estivo in maglia azzurra, ha messo le sue qualità in campo dalla seconda partita di campionato firmando il suo primo gol in Serie A contro la Juventus. Peccato, però, che quel Lozano non si sia più visto. Dribbling, velocità, tutte doti che aveva promesso e che non ha ancora dimostrato. Spaesato, fuori dal gioco, spesso dà la sensazione di non saper cosa fare ed anche ieri è stato bocciato.



I quotidiani che si occupano delle pagelle ai calciatori scrivono:

Gazzetta dello Sport - 5. Un'altra opportunità sprecata. Si segnala per qualche accelerazione, ma è poco concreto.



Corriere dello Sport - 5,5. E' disorientato, non trova il guizzo, né il campo per affondare, eppure ce ne sarebbero possibilità.



Tuttosport - 6. Si è dato da fare, è in crescita ed è una buona notizia per il Napoli.