Mino, procuratore, tra gli altri, di Luca, difende il terzino del, ex Roma, di proprietà della Juve, accusato di aver provocato i suoi ex compagni al termine del match: "Qualcuno scrive che Luca Pellegrini avrebbe provocato i suoi ex compagni nel post gara di Roma-Cagliari. Questa è una fake-news!".