dominatrice del girone C di Serie C,in occasione della diretta di oggi sul nostro canale Twitch. Tante domande, a partire dalla cavalcata vincente in questa stagione, e risposte decisamente interessanti e ficcanti, come quello sulla scelta di iniziare la propria carriera dal basso.Dopo la vittoria di campionato e Supercoppa con gli Allievi del Parma, avevo la possibilità di restare lì e attendere che arrivasse l'opportunità per salire di categoria, maChe poi aggiunge:Ho lavorato anche in contesti molto particolari come a Messina, dove c'erano grandi difficoltà dal punto di vista economico, a trovare anche i soldi per organizzare una trasferta in pullman, per dire...".Sul campionato stravinto dalla Ternana: ", visto che venivamo considerati dietro rispetto a Bari, Avellino, Catanzaro e Palermo. Ho fatto tesoro dell'esperienza da giocatore e ho capito come, per avere successo da tecnico, è importante mettere i calciatori nelle condizioni di rendere al meglio".Sul suo percorso: "Ancora oggi mi reputo un aspirante allenatore, la mia vera carriera è cominciata solo due anni fa, a Catania. Ricordo con affetto anche l'esperienza di Messina, una piazza dove si arrivò a 30.000 abbonati in Serie C e che è una piazza che fino a poco tempo fa respirava il clima della Serie A.. Io voglio fare un passo alla volta e salire di categoria senza fretta".Sui suoi prossimi passi: ": è la situazione che ho vissuto anch'io nel passare da giocatore del Napoli a tecnico delle giovanili del Parma. Non immaginavo quanto fosse complicato gestire i rapporti coi giocatori, con i dirigenti.All'inizio hai un nuovo mondo da esplorare e parti con grande spavalderia, poi, quando arrivano i risultati, inizi a consolidare alcune certezze. Io non vorrei essere un integralista, mi piacerebbe cambiare cammin facendo e trovare sempre delle novità. La costruzione del basso, per esempio, va bene se hai calciatori adatti per proporlo, altrimenti rischi di fare brutte figure"."Ho trovato uno dei pochi livornesi a non essere di sinistra? Piuttosto, il presidente è uno dei pochi livornesi coi soldi (ride, ndr)...Mi considerava la persona giusta, anche a livello carismatico, per allenare in una piazza importante come Terni.". Sul futuro e le parole di disimpegno del presidente: "Mi piacerebbe moltissimo potermela giocare ancora alla Ternana e anche in una categoria diversa come la B. Bandecchi è un imprenditore molto importante e molto organizzato, mi ha illustrato progetti importanti legati al calcio e il mio futuro è legato alle sue volontà, alla sua necessità di avere un centro sportivo adeguato e uno stadio all'altezza delle ambizioni".Sulla situazioni degli attaccanti italiani, anche in ottica Nazionale: "L'avvento di così tanti calciatori stranieri ha forse frenato un po' il movimento, ma anche noi come italiani ci abbiamo messo del nostro dimostrando una certa pigrizia a confrontarci con la concorrenza straniera".. Impazzisco quando sento dire "ai miei tempi, ai miei tempi...", perché le cose sono cambiate in maniera enorme: oggi devi convivere col fatto che i ragazzi abbiano delle abitudini completamente diverse eHo maturato questa flessibilità da solo, perché sono convinto che se dai poi puoi ricevere: è un modo di responsabilizzare i calciatori, che non sono dei taxi sui quali puoi salire e dai quali puoi scendere quando vuoi".