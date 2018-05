"Sono orgoglioso di essere stato Capitano di questa grande squadra. Di aver vestito questa splendida maglia. Di essere stato Alessandro #Lucarelli. Uno di voi".#6razie pic.twitter.com/XmhC9x0pt3 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 maggio 2018

Intervenuto nel corso dei festeggiamenti per la promozione in A, un emozionatissimoha annunciato l'addio al calcio giocato: "E' dura ragazzi. Prima di dirvi tutto, lasciate che vi ringrazi. Grazie ai compagni di questi tre anni, è bello rivedervi qui al Tardini: tutti noi abbiamo messo la crociata davanti a qualsiasi altra cosa. Con voi abbiamo realizzato un sogno.Grazie a voi tifosi, che siete sempre stati da Serie A. Grazie al mister, allo staff e a tutti i dipendenti, ma anche a mia moglie e ai miei figli: in tutti questi anni sono sempre stati al mio fianco, soprattutto quando non giocavo. A volte i tifosi mi dicono che vorrebbero farmi un monumento, ma un monumento andrebbe fatto a loro. Per voi sono diventato un amico, un simbolo della rinascita, un capitano. Il perché è molto semplice: siamo diventati una cosa sola nella sofferenza. Mi avete conosciuto e apprezzato come uomo dopo averlo fatto come calciatore, abbiamo vissuto insieme tanti momenti difficili, ma ci siamo sempre rialzati. Rialzarci fa parte del nostro dna. Nei playoff dello scorso anno mi sono rotto le costole, ma nessuno ha potuto fermarmi.Siamo sempre tornati vincitori, grazie alla nostra forza, grazie al gruppo, grazie a noi. Il boato di quel venerdì sera non lo dimenticheremo mai, eravamo una cosa sola: voi e noi, noi e voi. Non esiste davvero una immagine più bella".- "Cerco di trattenere le lacrime per dirvi una cosa: ho pensato a lungo in questi giorni al mio futuro. Ora che siamo tornati in A, il mio e il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. E' una categoria che conosco bene, si gioca in stadi splendidi che hanno fatto la storia. Ma io la storia l'ho scritta insieme a voi, non ho bisogno di giocarci altre volte. Non mi piacciono le mezze misure: o tutto o nienteDentro di me non sono più sicuro di poter dare il 100%, sono sincero: ho paura di non riuscire ad essere il riferimento che sono stato in questi anni. Correte voi stavolta verso di me, statemi vicini, abbracciatemi e accompagnatemi in questa nuova vita (Lucarelli in lacrime, il pubblico lo applaude, ndr)., continuerò a far parte del Parma, vedremo poi in che veste. Credetemi, lo dico col cuore che urla: sono orgoglioso di aver fatto parte della vostra storia, di aver indossato questa splendida maglia, di essere stato uno di voi. Grazie!"