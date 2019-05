Tre gol in semifinale di Champions League. Biglietto da visita, piacere: Lucas Moura. Come se non bastasse, perché in questa edizione aveva già segnato una rete pesantissima: era l'11 dicembre scorso, l'1-1 al Camp Nou contro il Barça lo realizza proprio il brasiliano, una gol fondamentale per volare agli ottavi di Champions League con il Tottenham che beffa l'Inter, era destino. Lucas segna, fa segnare, esterno di sacrificio e qualità capace di abbinare anche la freddezza a tutte le sue qualità: Pochettino ha fatto diventare grande quell'ala fumosa che non ha lasciato il segno al Paris Saint-Germain, costato intorno ai 30 milioni di euro soltanto un anno e mezzo fa. L'ennesimo capolavoro di un manager che porta il Tottenham al Wanda Metropolitano in finale di Champions, con Lucas Moura che condanna l'Ajax. Tripletta, l'ultimo a pochi secondi dalla fine. RETROSCENA INTER - Eppure, Lucas doveva essere proprio un giocatore dell'Inter. Era l'agosto del 2012, Branca vola in Brasile con l'ok del presidente Moratti a tentare il colpo: all'epoca era stellina del San Paolo, gli uomini dello scouting nerazzurro lo segnalano, la trattativa dura settimane. C'era il sì del giocatore, i contratti già pronti e firmati da far diventare documenti ufficiali, mancava però l'accordo definitivo col San Paolo sui 30 milioni più bonus. Chi ha fatto saltare tutto? All'ultimo minuto - proprio come il gol di Lucas stasera... - Leonardo, l'attuale dirigente del Milan che lo soffia all'Inter con un blitz in una notte: rilancio del suo Paris Saint-Germain, cifre inavvicinabili (45 milioni totali) e sfuma tutto. Oggi sembra incredibile, ma quel Lucas Moura - ragazzino in Brasile - è diventato grande. Finale di Champions con tre gol suoi, l'Inter tagliata fuori da quella rete al Camp Nou, game over. Il sogno di Lucas inizia adesso.