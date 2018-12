, il brasiliano sbarca in Italia per conoscere la sua nuova casa: Milano, il. Prelevato dal Flamengo per 35 milioni di euro complessivi e già virtualmente accolto da Gattuso, il fantasista classe '97 domani svolgerà i test medici con i rossoneri e quelli specifici a Milanello per poi fare ritorno in patria.Paquetá è atterrato in tarda mattinata presso lo scalo di Malpensa, dichiarazioni e immagini del suo arrivo raccolte dall'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo: "Sono molto felice di essere al Milan, ho scelto i rossoneri per la storia".