Il ct dell'Italia Under 21, Nicolato dice la sua alla Gazzetta dello Sport sul trasferimento dell'attaccante Lucca dal Pisa all'Ajax: "Dal punto di vista della costruzione del calciatore, soprattutto sulla tattica individuale, stiamo parlando di una società top, che fonda la propria sussistenza proprio sulla produzione continua di giocatori grazie a un settore giovanile all’avanguardia. Lorenzo troverà maestri all’altezza".



"Dal punto di vista tecnico Lucca assomiglia un po’ a Sebastian Haller, il centravanti che l’Ajax ha appena ceduto al Borussia Dortmund. Sono curioso e contento, anche per noi: più giocano, i nostri ragazzi, meglio è. Anche perché per noi uno di 22 anni è giovanissimo, all’estero alla stessa età ha un centinaio di presenze in massima divisione".



"All’estero questi ragazzi fanno un’esperienza approfondita, sia come presenze in campo sia come apprendimento: ci si mette alla prova con metodi diversi, con un altro calcio. Possono giocare ad alto livello. Quando tornano, se tornano, hanno un bagaglio importante: all’estero si completano. In generale, sono esperienze di vita e di calcio importantissime, si diventa grandi più in fretta".