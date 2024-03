Lucca preoccupa l’Udinese: duello Brenner-Success per sostituirlo

Enrico Turcato

La convocazione inattesa in Nazionale, il sogno di un possibile esordio, poi il risentimento muscolare e l’assenza contro l’Ecuador. Lorenzo Lucca è rientrato a Udine e i primi accertamenti hanno confermato il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Non c’è lesione, ma l’assenza nel match di lunedì 1 aprile contro il Sassuolo è praticamente certa.



QUANDO TORNA – Lucca si sottoporrà ad altri esami tra martedì e mercoledì, per capire meglio l’entità del problema muscolare. Dovrà stare a riposo qualche giorno e dovrebbe essere costretto a saltare il prossimo impegno di campionato. In generale, non trattandosi di lesione, la prossima settimana dovrebbe fare già rientro in gruppo, quindi l’assenza non dovrebbe essere lunga.



7 GOL – La prima stagione in Friuli dell’ex attaccante di Pisa e Ajax è sicuramente positiva. Sette gol segnati e tre assist forniti in 29 presenze di campionato, nonostante le prestazioni dell’Udinese non siano sempre state all’altezza. L’obiettivo di centrare la doppia cifra di reti al primo campionato di Serie A è sicuramente alla portata.



BRENNER O SUCCESS? – L’allenatore friulano Cioffi ora dovrà pensare ad un eventuale sostituto nel match di Pasquetta contro il Sassuolo. Considerando inamovibile Thauvin, davanti dovrebbe esserci spazio per uno tra Success e Brenner. Il nigeriano non ha ancora segnato in 22 presenze in questa Serie A, il brasiliano – a causa di un lungo infortunio – ha messo insieme solo quattro gettoni e non è ancora andato a referto.