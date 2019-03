Un'altra squadra di Serie C è nei guai: la Lucchese è rimasta senza soldi e senza società, i dirigenti sono spariti (lo scorso dicembre Arnaldo Moriconi ha ceduto il club toscano alla triade romana Aldo Castelli-Enrico Ceniccola-Umberto Ottaviani). In arrivo un'ulteriore penalizzazione di 4 punti in classifica da aggiungere ai 16 già inflitti. E non finisce qui. Infatti se entro il 18 marzo non saranno pagati gli stipendi di gennaio e febbraio (250 mila euro) arriveranno altri 8 punti di penalizzazione e i tesserati potranno chiedere lo svincolo. Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Comune di Lucca ha inviato il decreto ingiuntivo per tre anni di affitti non pagati per 93.500 euro. Il futuro è nerissimo si fa sempre più concreto il rischio di un terzo fallimento in 10 anni.