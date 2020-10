Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, avversario della Juve in Champions, parla dei talenti del club ucraino a la Gazzetta dello Sport: "​Supryaga? Può diventare un gran centravanti, deve solo fare esperienza. Ma non c'è lui solo. In difesa uso Zabarnij, del 2002, a sinistra ho Mykolenko, del '99, entrambi bravissimi. E poi Tsyagankov, 23 anni, per me il miglior talento ucraino: ha avuto problemi fisici, ma si è ripreso. Ma l'aveva chiesto Ancelotti per l'Everton...". Supryaga era stato seguito dal Bologna in estate, mentre Mykolenko è uno degli osservati speciali del Milan.