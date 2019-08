Modella slovacca classe 1990, Lucia Javorcekova vanta 1,2 milioni di followers su Instagram, dove si presenta così: music - art - fashion - beauty - health - sport. Appasionata di moda e di sport, Lucia ha lavorato in Svizzera e in Italia, in particolare come modella nel settore intimo e lingerie. Il successo arriva nel 2015, quando partecipa al gioco social #escile, gioco che ha reso famosa anche Marika Fruscio. La Javorcekova si guadagna così il soprannome di Mozzarellona e viene intervistata dalle Iene. Sposata dal 2014 con Pavol Jarveck e mamma di una bambina, Lucia insieme alla sua famiglia ha deciso di piantare le tende in Olanda. Intanto, continua a deliziare i suoi fan con splendide foto sui social. Fra i segni particolari, vi segnaliamo che Lucia non ha alcun tatuaggio, e che le sue misure sono: 172 di altezza, 60 kg, 93-60-90: guardare per credere NELLA GALLERY CON TUTTE LE ULTIME FOTO!