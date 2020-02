Svetoslav Dyakov, centrocampista del Ludogorets, avversario domani dell’Inter in Europa League, gara che si giocherà a porte chiuse, parla a dir.bg dell’allarme coronavirus: “Non abbiamo preoccupazioni, l'isteria mi sembra più grande di quanto dovrebbe essere. È spiacevole per noi perché lo stadio sarà vuoto, ma giocheremo la partita. Aspettiamo con ansia queste partite contro grandi squadre, ma non è bene per noi giocare in uno stadio vuoto. Sappiamo che sarà molto difficile, ma abbiamo il diritto di sognare. Faremo bene e cercheremo un risultato positivo, se saremo fortunati, qualcosa potrà succedere. Siamo realistici comunque: sarà molto, molto difficile”.