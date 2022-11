Il tecnico del Ludogorets Ante Simundza ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma:



“Cercheremo di mostrare la nostra mentalità e fare del nostro meglio per passare il turno. Ognuno dei giocatori è pronto per giocare, siamo motivati e pronti per qualsiasi cosa perché è l’ultima partita del girone e siamo in una posizione buona per decidere il nostro futuro”.