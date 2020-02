Dopo la sconfitta del suo Ludogorets contro l’Inter in Europa League, l’allenatore dei bulgari Pavel Vrba ha parlato in conferenza stampa: “Dspiaciuti per il risultato ma dobbiamo ammettere superiorità dell’Inter. Negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a tenere il campo come volevamo e i nerazzurri ci hanno puniti”.



A SAN SIRO – “Sarà dura lì, ne siamo consapevoli. Sarà più complicata che tra le nostre mura, ma proveremo a fare il possibile. Siamo dispiaciuti di non aver affrontato tutta la gara come il primo tempo, con lo 0-0 sarebbe stato certamente diverso al ritorno”.



LATI POSITIVI – “Il nostro portiere e in generale tutta la nostra difesa ha fatto una buona partita, ma non siamo stati bravi a finalizzare le occasioni che abbiamo costruito grazie ai contropiedi. Abbiamo chiesto qualcosa in più ai nostri attaccanti ma l’Inter ci ha mostrato la sua superiorità”.



COSA IMPARA – “Dobbiamo renderci conto di chi avevamo di fronte, ovvero una delle squadre migliori d’Europa. La settimana prossima cercheremo di migliorare le cose, soprattutto in fase offensiva. Anche se sappiamo che a San Siro sarà tosta”.