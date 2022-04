Ludovica Pagani è il volto femminile della eSerie A. L'influencer e modella italiana classe 1995 ha condotto le final eight della eSerie A.



Per la cronaca il Torino si è laureato campione d'Italia grazie alla vittoria in finale ai calci di rigore di Obrun2002 contro il Venezia di Karimisbak, invece nella finale per il terzo posto la Salernitana di Montaxer ha battuto il Sassuolo di Figu7rinho.