Tutto pronto per l'esordio stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi. Dopo la prima sgambata contro la Fc Milanese, gli avversari del test di oggi sono gli svizzeri del Lugano. Un'amichevole ormai diventata tradizione nel pre campionato interista. Il via al match alle 18:30 allo stadio comunale di Cornaredo, tutto esaurito per vedere i nerazzurri tra conferme, ritorni e nuovi acquisti.



Alla Lugano Supercup, si rivedrà la coppia Lukaku - Lautaro Martinez, mentre è da valutare l'eventuale impiego di Correa, che nella prima partitella ha giocato alle loro spalle. La gara di Lugano potrebbe essere un nuovo test per il 3412 schierato da Inzaghi nei primi 90 minuti stagionali. Disponibile per la prima volta Mkhitaryan che potrebbe debuttare, mentre c'è grande curiosità anche per Onana, nuovo portiere interista. Non saranno della gara invece Roberto Gagliardini, per problemi fisici, e Andrea Pinamonti, al centro di tante voci di mercato che lo vedono lontano da Appiano Gentile. Previsto il debutto del nuovo kit ufficiale, presentato nelle scorse ore. Dopo la sfida al Lugano, e prima di quella al Lecce del 13 agosto, l'Inter affronterà altre 4 squadre. Le amichevoli previste sono contro il Monaco, il Lens, il Lione e il Villarreal.



Seguite con noi la gara minuto per minuto con la nostra cronaca live



18:15 Meno di quindici minuti all'inizio del match. Per il Lugano si tratta dell'ultimo test prima del debutto in campionato di domenica con il Sion.



17:46 Questo l'undici scelto da Inzaghi. 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Darmian; 12 Bellanova, 14 Asllani, 42 Agoumé, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 11 Correa, 15 Lazaro, 16 Salcedo, 38 Sottini, 39 Silvestro, 40 Sangalli, 43 Hoti, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Casadei, 51 Fabbian.



Questa la formazione del Lugano: Saipi; Ziegler, Durrer, Celar, Haile-Selassie, Sabbatini, Valenzuela, Doumbia, Babic, Daprelà, De Jesus.

Siamo pronti per la prima amichevole della stagione!



Alle 18:30 kick-off di #LuganoInter pic.twitter.com/FNocLrXITl — Inter (@Inter) July 12, 2022

Nuove maglie, nuovi numeri e la voglia di far bene già dalla prima amichevole stagionale. Ecco come si prepara l'Inter alla sfida con il Lugano