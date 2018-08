Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio patron del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport in cui ha svelato alcuni retroscena sull'acquisto del club azzurro: ”Mio padre si era operato al menisco e annoiandosi in clinica lesse del fallimento del Napoli. Siccome quando lui è fermo impazzisce, perché di solito lavora anche la domenica alle 6 del mattino, ha provato un acquisto che anni prima era fallito con Ferlaino. A quel punto, rilevato il Napoli dal Tribunale, ha chiamato dicendomi di rientrare, perché con gli impegni nel calcio avrei dovuto occuparmi di più della Filmauro. E invece di restare a lavorare in California, sono tornato a Roma".