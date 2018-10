, presidente del, è stato intervistato dal Corriere dello Sport:«Tutto nasce da un’idea di mio padre Aurelio. Geniale, secondo me. Perché ha visto quanto aveva individuato quattordici anni fa, quando rilevò il Napoli. E mi sono messo in testa un verbo, soltanto uno».«Fidelizzare. Bari e Napoli hanno un appeal straordinario, sono città nate per trasmettere entusiasmo, appeal, amore».«Due-tre volte, oppure soltanto una, non è importante questo. Sono orgoglioso del suo percorso, chiaramente mi riferisco a quanto creato nel calcio a Napoli. Se penso che la prossima settimana sarà a Parigi per la Champions».«Quando lui ha rilevato il club, il Napoli era sul gradino numero 520 o giù di lì. Ora è tra le prime 15 d’Europa, un balzo impressionante. Te la giochi con il Liverpool, e magari lo batti. E ti appresti a fare due partite con il Psg con percentuali limpide e inequivocabili di andare agli ottavi. Non mi sembra poco».«I paragoni sono impossibili, spesso inopportuni. Mi piace un concetto, molto: dai campi della C alla Champions. Penso a mio papà e sono fiero».«Sì, regole a parte, sarei poco sincero se dicessi che non ci penso».«2022 o 2023, tanto per stare al gioco. Non mi chieda altro perché, ripetiamolo, si tratta davvero di un gioco. Però, certe volte con la fantasia vai oltre e sogni a occhi aperti»