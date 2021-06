Simone Inzaghi ha contattato il suo ex pupillo alla Lazio, Luis Alberto per provare a convincerlo a seguirlo in nerazzurro. La risposta del centrocampista spagnolo, secondo quanto riportato da Il Messaggero è stata un semplice "Magari!". C'è però un problema enorme legato sia alle difficoltà economiche dei nerazzurri e sia alla valutazione che fa del suo cartellino Claudio Lotito. I rapporti con l'Inter sono nulli in seguito all'operazione che ha portato proprio Inzaghi in nerazzurro e se anche Luis Alberto dovesse partire il numero uno biancoceleste preferirebbe venderlo a chiunque tranne che ai nerazzurri.