A volte fa arrabbiare, a volte fa sognare. È sempre stato così, fin dai suoi primi anni alla Lazio. Luis Alberto è croce e delizia, è genio e sregolatezza. Contro il Bologna è stato tra i peggiori in campo,La sensazione è che qualcosa si sia rotto nei rapporti tra il ragazzo e l’ambiente: questa estate, mentre Sarri e tutti i compagni si radunavano a Formello, faceva sapere alla società di essere intenzionato a lasciare la Lazio.Alla Lazio in queste prime giornate di campionato è mancata la classe dello spagnolo. Luis sembra avere la testa altrove, probabilmente già al mercato.Da qui alla riapertura del mercato sono attesi nuovi sviluppi e non si escludono sorprese. La speranza di Sarri è quella di ritrovare i gol e gli assist del Mago, fondamentali per provare a scalare una classifica che a oggi la vedrebbe in Conference League.