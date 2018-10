Le sue prestazioni non sono eccezionali, quello non è di certo un mistero. Cresce invece l'enigma sulle sue condizioni fisiche. Luis Alberto ha problemi fisici? Sul campo non riesce più a brillare, sembra assente dalla manovra e dalle trame offensive. Come mai? Esiste un caso Luis Alberto? Due panchine consecutive sembrano certificarlo.



CASO LUIS ALBERTO - Come riporta il Corriere della Sera, c’è chi parla di problemi fisici, chi di non soddisfazione. Dirigenza, società, una frangia dei tifosi sembra essere stufa del suo atteggiamento. Il giocatore dovrebbe assumersi le sue responsabilità e tornare ai suoi standard, altrimenti quelle che, per ora, sono piccole crepe, potrebbero trasformarsi in breve tempo in un caso vero e proprio.