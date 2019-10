Luis Alberto, trequartista della Lazio, parla a Marca dopo il ritorno tra i convocati della nazionale spagnola: "Volevo e speravo di tornare a giocare per la Spagna. Sapevo che l'allenatore stava offrendo molte opportunità e che, se avessi giocato bene, avrei potuto avere una chance. Che fortunatamente è arrivata. Il campionato è iniziato nel migliore dei modi, è importante perché lo scorso anno è stato complicato a livello personale. Sono molto felice per me stesso e per tutti quelli che mi sono vicini".



SULLA LAZIO - "La scorsa estate non ho potuto partecipare al ritiro a causa della pubalgia e di alcuni problemi che mi trascinavo dietro dal finire dell'annata precedente. Ho iniziato il campionato (2018/19, ndr) al 20% e ho giocato quasi tutto l'anno infortunato. I tifosi non sapevano cosa stessi attraversando e ho dovuto convivere con le critiche. Questa estate non ho mai smesso di lavorare per poter cominciare la stagione al 100%, e il cambiamento è stato radicale. Questo potrebbe essere il mio miglior momento di forma da quando gioco a calcio".



ANCORA SULLA LAZIO - "Nella capitale ho trovato serenità, io e la mia famiglia siamo felici a Roma. Qui ho l'opportunità di giocare con continuità, lottare per vincere dei trofei e giocare anche in Europa".



SU INZAGHI - "Il mister mi ha dato quella continuità e fiducia che cercavo con perseveranza e tanto lavoro. Quest'ultima stagione mi ha concesso più libertà con la palla. Vuole che io sia protagonista, e così facendo le cose stanno andando bene sia per me che per la squadra".



SUL FUTURO - "Di nuovo a Siviglia? Dall'esterno c'era più rumore di quanto non ci fosse davvero. Il Siviglia non è riuscito ad accontentare le richieste della Lazio".