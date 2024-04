Nainggolan contro Guendouzi: 'È una pi**a, ditemi una qualità. Luis Alberto in panchina, ma che ca**o fai?'

, storico centrocampista di Inter e Cagliari, ma soprattutto della, ha commentato l'ultimo derby della capitale ospite di Controcalcio su Twitch. Il belga non ci è andato morbido sulla Lazio e in particolare su alcune scelte che hanno visto protagonista Guendouzi e Luis Alberto.“Io vedo la Lazio proprio male. Lascia stare che ha cambiato da poco allenatore, in un Derby lasci in panchina Luis Alberto? Come ca**o fai? E’ l’unico giocatore in quella squadra che può mettere qualità lì davanti”.“Guendouzi sa solo correre. Per me è una pi**a, lo dico così. Tu fai partire uno come Milinkovic-Savic e lo rimpiazzi con uno così? Non sta facendo bene lui, sta facendo male la Lazio. Ditemi una sua qualità. Non è veloce e la resistenza la deve avere chi fa atletica. Per me non è da Lazio, tra lui e Duncan prendo tutta la vita il centrocampista della Fiorentina. Non è forte, punto. E’ un giocatore normale”.

"La Lazio non ha abbastanza giocatori che possono fare la differenza. Oggi come oggi Isaksen non lo metterei davanti nemmeno a Nico Gonzalez della Fiorentina”.“Immobile a me non piace come tipo di gioco, ma è stato molto importante per la Lazio in questi anni. Ad Immobile serve uno come Luis Alberto e tu lo metti in panchina? Se fai giocare Castellanos, che a me non dispiace, puoi fare altre scelte a centrocampo”.