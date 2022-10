Luis Alberto vuole giocare con più continuità e può lasciare la Lazio a fine stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nell'estate 2021 il centrocampista spagnolo era entrato nel mirino del Milan che doveva sostituire Calhanoglu. Le richieste di Lotito non hanno fatto decollare l'affare, ma la prossima estate il finale potrebbe essere diverso.



Qualsiasi big si presenti... Anche la Juventus in passato era interessata, ma ora ha nel mirino Milinkovic. Per Inzaghi, è sempre stato un giocatore irrinunciabile, ma ora all'Inter nel ruolo ha Calhanoglu e Mkhitaryan. Più facile che arrivi una grande dalla Spagna, probabilmente lo stesso Siviglia.