Luis Diaz ha esordito col botto in Inghilterra fornendo un assist nella gara di Fa Cup contro il Cardiff City. Ma il talento colombiano, acquistato a gennaio dal Liverpool per 40 milioni, qualche mese fa è stato davvero vicino alla Roma come riportavano soprattutto i media portoghesi. A rivelarlo è stato il papà dell'ex Porto all'emittente colombiana Bluradio. "C'erano molti pretendenti che volevano Luis. Lui voleva il Liverpool perché è nell'elite del calcio". E fin qui nulla di nuovo. Poi però ha aggiunto: "Il Tottenham lo voleva ma su di lui c'era anche la Roma che è rimasta indietro. Hanno esitato molto a fare un'offerta e alla fine e si sono fatti superare dal Liverpool. I dirigenti inglesi sono stati più veloci di quelli romanisti e l'hanno portato in Premier".