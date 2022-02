Un altro crollo, l’ennesimo di una stagione fin qui ampiamente sotto le aspettative. La Roma di Mourinho è la squadra più deludente tra le cosiddette big e comincia a interrogarsi. Non tanto (per ora) sul futuro del tecnico quanto su quello di alcuni elementi della rosa. Tanti sono già sul mercato. Tra i nomi meno probabili fino a qualche mese fa ecco quelli di Jordan Veretout e Roger Ibanez. Due tra i peggiori in campo ieri a San Siro. Due che con Fonseca erano titolari e protagonisti e che con Mourinho stanno trovando diverse difficoltà.



DETTAGLI - Il francese, autore di 10 gol lo scorso anno, dopo un buon inizio è sparito totalmente dalle statistiche riguardanti reti ed assist. Il rinnovo è stato più che congelato e il futuro sembra altrove. Il Tottenham si era interessato, ma ci sono anche altri club tra Premier e Ligue One che potrebbero farsi avanti. Il valore è sui 25 milioni, rendimento scadente attuale escluso. L’emblema della difesa colabrodo è invece Ibanez che soffre i big match e non solo. Anche su di lui la Roma riflette nonostante il rinnovo recente fino al 2026. Si valutano offerte, che per ora non sono arrivate. Nel frattempo Kumbulla potrebbe soffiargli il posto da titolare. Con la valigia sul letto (come cantava Julio Iglesias) anche Karsdorp, Carles Perez, El Shaarawy e Mkhitaryan (se non rinnova).