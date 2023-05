Walter Sabatini, intervenuto al programma "Febbre a 90", in onda su Vikonos Web Radio/Tv, parla della possibilità di vedere Luis Enrique sulla panchina del Napoli:



"Sarebbe perfetto, è un grande uomo, come dicono in Spagna ed in Argentina un hombre vertical. Ha un impatto fortissimo nello spogliatoio e a questo aggiungo che gioca un calcio molto simile a quello di Spalletti. Luciano forse verticalizza più e palleggia meno di Lucho. Sarebbe veramente il top, anche se appare difficile che qualcuno nell'immediato possa ripetere ciò che ha fatto Luciano Spalletti".