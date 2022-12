La sconfitta della Spagna col Giappone sconvolge gli equilibri del gruppo E, catapultando la nazionale asiatica in cima alla classifica, a scapito di una Spagna che fin qui si era dimostrata solida e convincente. Il ct spagnolo Luis Enrique nel post-partita si è detto molto deluso del risultato: "Non sono contento, per niente. Volevo essere primo nel girone, ma il Giappone ci ha segnato due gol in cinque minuti e nel giro di dieci minuti ci ha disarcionato".