Dalle colonne del Mundo Deportivo, il doppio ex Luisito Suarez consiglia il difensore Milan Skriniar anche al Barcellona in vista di Barça-Inter: "Skriniar sta facendo ottime cose. E' rapido, bravo a marcare, sa rincorrere, gioca bene il pallone e non è mai falloso. Parliamo di un centrale fortissimo, il Barcellona farebbe un buon affare a prenderlo perché con lui non si sbaglia", le parole di Suarez.



Arrivano applausi anche per Icardi: "Questo ragazzo segna, segna tanto e lo fa con continuità. E' molto pericoloso. Sotto a Messi e Ronaldo, tra i migliori al mondo c'è anche lui".