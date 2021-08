Londra chiama, Lukaku non risponde. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga dell'Inter ha rifiutato una nuova offerta del Chelsea, che ha rilanciato con una proposta d'ingaggio da 15 milioni di euro netti all'anno.



Secondo alcune indiscrezioni, all'Inter sarebbe già stata recapitata un'offerta sostanziosa, con un cash di almeno 90 milioni di euro e Marcos Alonso come contropartita. Offerta che in viale della Liberazione non confermano, ma che comunque non interesserebbe. Anche perché l'Inter è ferma sulle posizioni di Lukaku. Romelu è considerato un giocatore troppo centrale per il progetto tecnico: difficile rinunciarvi, anche a fronte di offerta elevate. E probabilmente non basterebbero neppure 120 milioni di euro cash, ammesso che mai da Londra arrivino a quelle cifre. Sensazioni? Il Chelsea non mollerà sul fronte Lukaku, arriveranno nuovi assalti. E dovrà essere brava l’Inter a resistere: Romelu, dal canto suo, si è già esposto.