Romelu Lukaku chiama l'Inter. A margine della sfida vinta dal Belgio 3-0 con la Scozia, nella quale ha segnato due gol, la punta cresciuta nell'Anderlecht ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere in Italia: "Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo - ha detto in esclusiva a Sportmediaset - Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto e con il quale i miei agenti stanno parlando. Sono sicuro che sarà un'estate movimentata. Sono un grande fan della Serie A, chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l'Italia. E poi è arrivato Cristiano Ronaldo, Sarri andrà alla Juventus, c'è Ancelotti al Napoli: sarà una Serie A emozionante".